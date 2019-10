Bürgerforum zum Thema Klimaschutz

Die Stadt lädt am Dienstag, 5. November, 19 Uhr, zu einem Bürgerforum ins Vereinshaus in der Hinteren Gasse ein. Anlass ist ein aktuelles Thema: "Klimaschutz - Was kann ich tun?"

Zur Erreichung ihrer Klimaschutzziele hat die Stadt eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, teilt die Klimaschutzbeauftragte Mignon Ramsbeck-Ullmann mit. Das Spektrum reicht von Energieeinsparung, Einsatz erneuerbarer Energie über Informations- und Beratungsangebote bis hin zu Förderprogrammen. Doch auch jeder Einzelne kann etwas zum Schutz von Umwelt und Klima beitragen.

In lockerer Atmosphäre können alle interessierten Bürger ab 14 Jahren die Gelegenheit nutzen und sich mit anderen Interessierten in gut angeleiteten, wechselnden Gruppierungen intensiv über Klimawandel und Klimaschutz austauschen.

Viele Fragen werden angesprochen: Was lösen die fast täglichen Meldungen zum Klimawandel bei Ihnen aus? Was machen Sie damit? Wie kann insgesamt mehr Bewusstheit entstehen? Wie kann man als Individuum mit den globalen Herausforderungen umgehen? Können wir so weiter machen wie bisher?

Durch den Abend führt der Dialog- und Prozessmoderator Axel Flinker: Ihm seien Authentizität, wahrhaftiger Dialog und ein wertschätzender Austausch wichtig, heißt es. Er wolle verstehen, was die Menschen bewegt und umtreibt. Auch gibt's Musik und eine Stärkung, dazu verschiedene Infostände.

Anmeldung (ab 14 Jahren) wird erbeten bis zum Freitag, 25. Oktober, an planung@herzogenaurach.de oder telefonisch unter 09132/901 246 . red