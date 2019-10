Die Stadt Bamberg lädt am Dienstag, 15. Oktober, um 18.30 Uhr in Südwest zu einem Bürgerforum in das Gemeindehaus St. Urban, Babenbergerring 26a, ein. Wie muss sich Südwest entwickeln, damit das Stadtviertel auch in Zukunft insbesondere für ältere Menschen ein guter Ort zum Leben bleibt? Alle Bewohner in Südwest können ihre Idee, Erfahrungen und Visionen an dem Abend einbringen. red