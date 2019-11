Bürgerforum in der Gartenstadt

Bürger der Gartenstadt erstellen derzeit gemeinsam mit dem Amt für Inklusion der Stadt Bamberg ein "Seniorenpolitisches Gesamtkonzept" (SPGK) für ihren Stadtteil. Alles dreht sich dabei um die Frage: Was braucht die Gartenstadt, um sich für die Zukunft aufzustellen? Was können auch Bewohner beitragen, damit die Gartenstadt ein guter Ort zum Leben bleibt? Das zweite Bürgerforum Gartenstadt findet am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr im Tagescafé im Awo-Seniorenzentrum, Hauptsmoorstraße 26 a, statt. Interessierte sind eingeladen, im Bürgerforum ihre Ideen und Erfahrungen als Gartenstädter einzubringen. red