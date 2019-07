Bürgerfest Nord-Ost organisiert Sommerfest

Am vergangenen Samstag lud der Bürgerkreis Nord-Ost wieder zu seinem sommerlichen Beisammensein auf den Bürgerplatz im Nord-Osten der Stadt ein. Dort trifft man sich, um sich auszutauschen, zu plaudern, zu spielen oder um es sich einfach gut gehen zu lassen. Die aktiven Mitglieder dieses Bürgerkreises buken Kuchen, die natürlich gespendet wurden, besorgten Getränke und sorgten für das leibliche Wohl ihrer Gäste. Und so fand sich nach und nach eine beachtliche Schar an Gästen im Schatten der Sommerpavillons, die man am Bürgerplatz aufgestellt hatte, ein. Unter ihnen sah man auch Bürgermeister Thomas Leiner und die Räte Martina Greubel, Wolfgang Speyer, Florian Kessler und Alexander Koller. Möglich wurde diese Einladung an alle Kissinger auch durch das Engagement der Firmen GWK Reisen Wolf und Kaufland. Auch das im Stadtteil neu angesiedelte THW trug zum guten Gelingen bei.

Mit der Gaststätte "El Greco" hatte man kooperiert. Schließlich war auch Ralph Brehm engagiert worden, der mit seinen Liedern alle unterhielt. Spontan gesellte sich noch der Folkloretanzkreis Bad Kissingens unter Führung von Edeltraud Kömm-Tauber dazu und begeisterte mit einigen Tänzen. Der Bürgerkreis hat wieder ein Stückchen mehr für den Zusammenhalt in seinem Stadtteil und für die ganze Stadt gesorgt. Man engagiert sich ehrenamtlich, bringt sogar noch etwas mit. Darauf kann Bad Kissingen stolz sein. red