Bürgerdialog mit Andreas Schwarz

Am heutigen Dienstag lädt MdB Andreas Schwarz (SPD) zum Bürgerdialog "Ehrenamt" ins Gasthaus Wagner- Bräu in Oberhaid ein. Wie kann und muss die Politik das Ehrenamt fördern und unterstützen? Was erwartet das Ehrenamt von der Politik? Über diese Fragen und mehr wird bei einem gemeinsamen Bratwurstessen beraten und diskutiert. Mit Carsten Joneitis (BLSV-Kreisvorsitzender), Manfred Neumeister (Kreisspielleiter Fußball), Wolfgang Heyder (Vizepräsident im Bayerischen Basketballverband), Michael Zirr (Vorstand Trunstadter Musikanten), Erika Jäger (VdK-Kreisvorsitzende) und Ralph Korschinsky (KAB-Geschäftsführer) stehen kompetente Ansprechpartner an diesem Abend auf dem Podium. Die musikalische Umrahmung übernimmt der "Frankenschlawiner". Eingeladen sind alle Ehrenamtlichen, ob Vorstand oder Mitglied in einer Projektgruppe vor Ort - "denn Ehrenamt geht uns alle an". Aus organisatorischen Gründen ist eine Rückmeldung unter E-Mail a.schwarz@spd-bamberg.de oder unter Telefon 0170/7428854 erwünscht, aber nicht notwendig. red