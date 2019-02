Bürgercafé öffnet wieder

Das ehrenamtliche Café-Team in der Gemeinde Knetzgau lädt für den Donnerstag, 7. Februar, ins Bürgercafé im alten Rathaus in Knetzgau ein. Alle Interessierten können in geselliger Runde Kulinarisches genießen, teilte die Gemeinde mit. Das Bürgercafé öffnet in der Zeit von 9 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr. red