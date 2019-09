Das Bürgercafé im alten Rathaus in Knetzgau ist am Donnerstag, 19. September, von 9 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr für alle Gäste geöffnet. Ein reichhaltiges Buffet steht bereit. Am "Tag der Deutschen Einheit" (3. Oktober) bleibt das Café geschlossen. Ein besonderes Highlight erwartet alle Gäste dann am Donnerstag, 17. Oktober, wenn das Café unter dem Motto "Oktoberfest" öffnet. Für das Oktoberfest ist eine Anmeldung unter der Rufnummer 09527/7925 oder direkt im Café erforderlich. red