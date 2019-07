Das Bürgercafé im alten Rathaus in Knetzgau ist am Donnerstag, 25. Juli, von 9 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Dazu lädt das ehrenamtliche Café-Team der Gemeinde Knetzgau ein. Des Weiteren weist es darauf hin, dass am Donnerstag, 8. August, das Café ganztägig geschlossen ist. Am Donnerstag, 22. August, ist das Bürgercafé zum Kirchweihauftakt wieder zu den gewohnten Zeiten offen. red