Das Bürgercafé im alten Rathaus in Knetzgau ist am Donnerstag, 11. Juli, von 9 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Alle Interessierten sind willkommen, um eine gemütliche und kulinarische Zeit in geselliger Runde zu verbringen. Dazu lädt das ehrenamtliche Café-Team ein, teilte die Gemeinde Knetzgau mit. ft