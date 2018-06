Bürgercafé in Knetzgau öffnet

Das Bürgercafé im "Alten Rathaus" in Knetzgau hat am Donnerstag, 28. Juni, von 9 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Dabei besteht die Möglichkeit, sich in ungezwungener Gesellschaft zu tref...