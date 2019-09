Das Bürgercafé im Alten Rathaus in Knetzgau ist am Donnerstag, 5. September, von 9 bis 11 und von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Ein reichhaltiges Buffet warte auf die Besucher, teilt das ehrenamtliche Café-Team mit. Der Schuljahrgang 1947/1948 aus Knetzgau nutzt diese Gelegenheit und trifft sich laut W. Rüttinger am Donnerstag, 5. September, um 15 Uhr im Café Schlereth in Knetzgau. red