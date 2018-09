Bürgercafé in Knetzgau hat geöffnet

Das Bürgercafé im Alten Rathaus in Knetzgau hat am morgigen Donnerstag von 9 bis 11 und von 14.30 bis 17 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Ein reichhaltiges Buffet wartet auf die Gäste. Das ehrenamtliche Café-Team freut sich auf viele Besucher. Am Donnerstag, 4. Oktober, öffnet das Café unter dem Motto "Oktoberfest" zu den gewohnten Zeiten. Gäste können alle Schmankerl vom Oktoberfest wie Weißwürste, "Obatzten", Brezeln und mehr genießen. Anmeldungen dafür sind ab sofort unter zettelmeier@knetzgau.de möglich. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red