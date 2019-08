Das Bürgercafé im Alten Rathaus in Knetzgau ist am Donnerstag, 8. August, ganztägig geschlossen. Am Donnerstag, 22. August, lädt das ehrenamtliche Café-Team von 9 bis 11 zum Kirchweihauftakt mit Speisen wie in alten Zeiten ein. Hierzu ist eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 09527/7925 erforderlich. red