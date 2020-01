Bürgercafé in Knetzgau geöffnet

Das Bürgercafé im alten Rathaus in Knetzgau ist am Donnerstag, 23. Januar, von 9 bis 11 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Dabei besteht die Möglichkeit, eine gemütliche und kulinarische Zeit in geselliger Runde zu verbringen, wie das Caféteam mitteilte. Das Bürgercafé ist ein Angebot des Bündnisses für Familien und Senioren in der Gemeinde. red