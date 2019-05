Die PWG Bad Brückenau organisiert am Mittwoch, 22. Mai, ein Stadtgespräch zum Thema "Bürgerbus in Bad Brückenau". Interessierte Bürger treffen sich da zu um 18.30 Uhr in der Gaststätte Ruppel, Ludwigstraße 13, in der Innenstadt. Als Gast ist Beate Schilling aus Hammelburg anwesend. Sie ist Vorsitzende des Bürgerbusses Hammelburg e.V. und wird mit ihren Erfahrungen zu diesem Projekt informieren und auf mögliche Fragen Auskunft ge ben können. sek