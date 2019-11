Bürgerbus im Advent wieder "on Tour"

In diesem Jahr verkehrt wieder der Bürgerbus in der Adventszeit bis Heiligabend. Die einfache Fahrt kostet zwar weiterhin einen Euro, der Mitfahrende bekommt aber einen Gutschein in gleicher Höhe zurück. Die Gutscheine können bei den Mitgliedsgeschäften des Gewerbevereins eingelöst werden. Alle weiteren Informationen rund um den Bürgerbus, wie beispielsweise der aktuellen Fahrplan, sind im Rathaus (Tel. 09573/9608-16) erhältlich oder im Internet unter www.ebensfeld.de in der Rubrik Rathaus/Anfahrt, Karte, Bürgerbus nachzulesen. red