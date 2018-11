Bürgerbus fährt quasi gratis

Nicht nur das Christkind macht zu Weihnachten Geschenke. Auch der Ebensfelder Gewerbeverein beschenkt die Bürger in diesen Tagen. Ab Samstag, 1. Dezember, nutzen Interessenten den Bürgerbus bis Heiligabend quasi kostenlos. Die einfache Fahrt kostet weiterhin einen Euro, man bekommt aber einen Gutschein in gleicher Höhe zurück. Dieser kann dann in den zahlreichen Mitgliedsgeschäften des Gewerbevereins eingelöst werden. Der Gewerbeverein versteht dies als Dankeschön an seine Kunden. Weitere Informationen rund um den Bürgerbus sind bei Norbert Dietz (Telefon 09573/960816) im Rathaus des Marktes Ebensfeld sowie im Internet unter www.ebensfeld.de unter Rathaus/Bürgerbus erhältlich. red