Bürgerbund diskutiert über Flächennutzung

Das Thema Flächenverbrauch beschäftigt die Mitglieder des Bürgerbundes (BB) und des Oberen Eggerbachbundes (OEB). Im Dorftreff "Faulenzer" wurde diskutiert, wie die Flächennutzung in Zukunft gesteuert werden soll.

Die Vorsitzende des BB, Markträtin Monika Dittmann, konnte etwa 40 Mitglieder und Freunde begrüßen. Bürgermeister Claus Schwarzmann und Vorstandsmitglied Frederik Jung präsentierten die Entwicklung der durch Gewerbe- und Wohnbau in Anspruch genommenen Flächen in der Gemeinde anhand der Gemeindestatistik und des statistischen Landesamtes.

Für Gewerbe (ohne Abbauland) sind heute 0,8 Prozent der Gemeindefläche in Anspruch genommen, 1996 waren es noch 0,5. Für das Wohnen werden nach 2,2 Prozent 1996 heute 2,8 Prozent der Gemeindefläche genutzt. Die Zuwächse bei der Landnutzung für Gewerbe- und Wohnbau seien im Markt Eggolsheim im Vergleich zu anderen Gemeinden im Regnitztal moderat.

Dennoch diskutierten die Bürgerbund-Mitglieder vor allem die Entwicklung bei den Gewerbeflächen sehr intensiv. Die Zustimmung zu weiteren Gewerbeentwicklungen machten mehrere Mitglieder trotz der positiven Wirkung auf die Gemeindefinanzen von der Art des Gewerbes und der ökologischen und energetischen Ausgestaltung abhängig. Der gestiegenen Flächennutzung durch Gewerbe- und Wohnbau stünden umfangreiche Ausgleichsflächen entgegen. So wurden mehr als zwei Prozent der Gemeindefläche unter Naturschutz gestellt (mehr als 110 Hektar in der Büg und Liasgrube), weitere knapp zwei Prozent ökologisch aufgewertet.

Bezüglich der weiteren Flächennutzung für den Wohnungsbau beziehen die Mitglieder des BB und OEB eine klare Position. Sie sehen es als eine soziale Verantwortung, für die Nachfrage vor allem aus der eigenen Bevölkerung entsprechende Angebote zu schaffen. Die starken Bemühungen in Sachen Innenentwicklung könnten den Bedarf nicht decken. Junge Menschen sollten die Möglichkeit haben, im Markt Eggolsheim zu bleiben, auch im Hinblick auf die Nutzung der in den letzten Jahren stark ausgebauten Infrastruktur. Deshalb seien Ortsabrundungen in allen Ortschaften wünschenswert. Dabei seien neben dem Eigenheim- auch der Mietwohnungsbau und anteilig der soziale Wohnungsbau nicht zu vernachlässigen. Auch der Neubau der Tank- und Rastanlage an der A 73 auf Gemeindegebiet war Thema, denn auch hier werden massiv Flächen in Anspruch genommen, circa 15 Hektar. Der BB lehnt den Bau ab, befürchtet aber, dass man von Bundes- und Landesbehörden übergangen werde.

Nur kurz diskutiert werden konnten viele weitere Themen, so zum Beispiel die Weiterentwicklung regenerativer Energien im Gemeindegebiet, auch durch Windkraft. Zudem seien die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern sowie der Erhalt und die Modernisierung dörflicher Strukturen über Maßnahmen der Dorferneuerung und Städtebauförderung wesentliche Schwerpunkte. Angesprochen wurde außerdem die laut BB "inakzeptable Geruchsbelästigung" durch die Biogasanlage. Der Vorstand sagte zu, diese Themen weiterhin im Blick zu haben und die Reihe der Diskussionsabende fortzusetzen.

Nominierungsversammlungen

Am 7. November (BB) und 14. November (OEB) finden die Nominierungsversammlungen statt. Beide Gruppierungen möchten mit einer starken Mannschaft auch nach der Kommunalwahl Verantwortung übernehmen. red