Bürgerbüro hat drei Tage geschlossen

Das Bürgerbüro der SPD-Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar am Marktplatz in Haßfurt ist von Montag, 16., bis Mittwoch, 18. Dezember, wegen einer Fortbildung nicht besetzt. In dringenden Fällen sind das Büro in Bad Kissingen (Telefon 0971/6994949) und das Abgeordnetenbüro in Berlin (Ruf 030/22771810) ansprechbar. Ab Donnerstag, 19. Dezember, steht Marco Heumann parat (Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 13 Uhr; Donnerstag von 13 bis 17 Uhr). Telefonisch ist das Büro unter 09521/5048809 oder unter sabine.dittmar.ma07@bundestag.de zu erreichen. red