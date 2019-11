Bürgerbüro ganztägig geschlossen

Die Verwaltungsgemeinschaft Redwitz gibt bekannt, dass das Bürgerbüro (Einwohnermeldeamt, Ausweise) im Rathaus Redwitz am Montag, 18. November, wegen einer Schulung ganztägig geschlossen ist. An- und Ummeldungen oder die Beantragung von Personalausweisen oder Reisepässen sind an diesem Tag nicht möglich. red