Bürgerbüro eröffnet

Der damalige Oberbürgermeisterkandidat des CSU-Ortsverbandes Lonnerstadt, Giovanni Daniele, hat mit Bundestagsmitarbeiter Stefan Müller das Bürgerbüro feierlich eröffnet.

Müller betonte dabei die Bedeutung politischen Engagements in den Gemeinden. Schließlich sei diese heute keine Selbstverständlichkeit mehr.

Karl Herzog wurde ausgezeichnet

Gemeinsam brachten Daniele und Müller den Briefkasten des Bürgerbüros an. Diesen könne jeder Lonnerstädter selbstverständlich auch verwenden, um seine Anliegen direkt an Müller nach Berlin zu adressieren. Außerdem wurde Karl Herzog aus Ailsbach für seine 30-jährige Mitgliedschaft in der CSU geehrt.

Mit der Adresse "Am Marktplatz 9" befindet sich das Bürgerbüro an zentraler Stelle in der Gemeinde. Geöffnet ist es jeweils am ersten Dienstag im Monat von 17 bis 19 Uhr, telefonisch ist es erreichbar unter der Nummer 09193/5012966 und unter der E-Mail-Adresse csulonnerstadt@t-online.de. Die Termine der Bürgersprechstunden sind online unter www.csu.de/verbaende/ov/lonnerstad t abrufbar. red