Bad Brückenau 28.11.2019

Bürgerbüro bleibt geschlossen

Am Dienstag, 3. Dezember und Mittwoch, 4. Dezember, bleibt das Bürgerbüro im Rathaus am Marktplatz wegen Sanierungsarbeiten nach einem Wasserschaden geschlossen. Das Alte Rathaus mit Kulturbüro und To...