"Gemeinsam packen wir's an" - unter diesem Motto steht eine Versammlung des Bürgerblocks heute, Dienstag, um 19.30 Uhr im Hotel "Alte Post". Dabei gilt der Blick den Kommunalwahlen 2020, wo der Bürgerblock ein jüngeres, engagiertes und fachkundiges Gesicht zeigen will. Die Verantwortlichen sind der Auffassung, dass es an der Zeit ist, einen Generationswechsel einzuläuten. dr