Bürgerblock nominiert seine Kandidaten

Für die bevorstehende Kommunalwahl am 15. März 2020 hält der Bürgerblock Premich seine Nominierungsversammlung am kommenden Sonntag, 22. Dezember, im Pfarrheim Premich ab. Beginn ist um 19 Uhr. Eingeladen sind alle Bürger, die sich aktiv am politischen Geschehen im Markt Burkardroth beteiligen möchten. sek