Bürgerblock blickt in die Zukunft

Beim Bürgerblock geht die Blickrichtung in Richtung der 2020 bevorstehenden Kommunalwahlen. Die Auffassung im Vorstand ist, es sei an der Zeit, einen Generationswechsel zu vollziehen. Deshalb findet am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr im Hotel "Alte Post" ein Treffen statt. Bei dieser Zusammenkunft geht es auch um die Aufstellung der Bürgerblockliste (Partei neutral) für die Stadtratswahlen in Weismain . red