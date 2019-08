Bürgerbegehren auf der Tagesordnung

Das Vertragsangebot über die Änderung der Straßenbeleuchtung Breitenlohe wegen Anschlussverkabelung durch die Bayernwerk Netz GmbH und der Bauantrag der Iftner Holzverarbeitung GmbH & Co. KG auf Wiederaufbau einer Produktionshalle mit Büro-und Sozialräumen sowie eines Heizraumes in Breitenlohe sind Punkte, die bei der nächsten Marktgemeinderatssitzung in Burghaslach am Montag, 5. August, zur Behandlung anstehen. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr. Ein

weiteres Thema auf der Tagesordnung ist das Bürgerbegehren "Sinnvolle Ortsentwicklung" gegen die Ausweisung eines Neubaugebietes von 4,82

Hektar in Burghaslach (laut

Planungsvorschlag der Gemeinde). red