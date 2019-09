Bürger wollen eine Fragestunde

Am Montag, 7. Oktober, um 19 Uhr findet im Rathaus eine öffentliche Sitzung des Marktgemeinderats statt. Neben Informationen zur Dorfentwicklung Schwarzach wird über einen Bürgerantrag zur Einführung einer halbstündlichen Bürgerfragestunde zu jeder öffentlichen Gemeinderatssitzung beraten. Weitere Punkte sind der Kauf eines Tragkraftspritzenanhängers für die Feuerwehr Motschenbach, die Beschaffung eines Feuerwehr-Systemtrenners, der Glasfaseranschluss für das Rathaus sowie der Baufortschritt für die Sanierung und Modernisierung der Wohnanlage Hornschuchhausen. Bekanntgegeben werden schließlich noch die Submissionsergebnisse zur Kanalsanierung in der Pfarrgasse, am Brunnfeld und am Ortseingang von Schwarzach. red