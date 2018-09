Der Schützenverein Oberschleichach weist auf sein Bürger- und Königsschießen hin. Mitglieder und Einwohner sind eingeladen, am 12., 14. und 15. September jeweils zwischen 18 und 22 Uhr die Schützenkönige zu ermitteln. Die Verkündung der neuen Majestäten erfolgt am 15. September um 22 Uhr. Alle interessierten Bürger aus den drei Schleichach-Orten und Fatschenbrunn, vor allem auch Vereinsmannschaften, sind eingeladen, sich am 14. und 15. September am Bürgerschießen zu beteiligen. Es gibt eine Mannschaftswertung. Aus dem besten Einzelergebnis wird der Bürgerkönig oder die Bürgerkönigin ermittelt. Die Königsproklamation findet am 6. Oktober statt. red