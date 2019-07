Bürger- und Heimatfest in der Marktgemeinde

Von Freitag bis Sonntag findet in Neunkirchen am Brand das 35. Bürger- und Heimatfest mit Ständen, Darbietungen und Livemusik statt. Am Freitag, 19. Juli, startet das Fest offiziell mit dem Anstich am Inneren Markt um 18 Uhr durch Bürgermeister Heinz Richter (FW). Bereits im Vorfeld findet am Donnerstag, 18. Juli, 18.30 Uhr, das inzwischen auch traditionelle Benefizfußballspiel beim TSV Neunkirchen statt. Die Buden und Stände sind am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist verkaufsoffen von 13 bis 18 Uhr. Das komplette Programm ist unter www.neunkirchen-am-brand.dezu finden. red