Bürger sollen bei ihrem Stadtteilhaus mitplanen

Das in Planung befindliche Stadtteilhaus Büchenbach-West am Rudeltplatz soll deutlich größer werden als zunächst vorgesehen. Der Erlanger Kultur- und Freizeitausschuss hat nun beispielhaft ein vorläufiges Raumprogramm beschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Darin ist vorgesehen, das dreistöckige Gebäude um rund 500 Quadratmeter auf rund 2500 Quadratmeter zu vergrößern.

Für den aktuellen Diskussions- und Planungsprozess hat die Verwaltung ein Raumprogramm erarbeitet, das viele denkbare Nutzungen berücksichtigt. Dazu gehören ein Café-Bereich, Gruppen- und Mehrzweckräume mit Saal und eine Stadtteilbibliothek. Vorgesehen sind aber auch Flächen für Werken und Kreativität, Sport und Bewegung sowie Gesundheitsförderung. Die verbandliche Jugendarbeit findet ebenso Berücksichtigung wie eine Zentralküche und ein Verwaltungsbereich mit Beratungsflächen. "Das Raumkonzept hilft uns, den Bedarf aller beteiligten Ämter zu errechnen. Nun sind jedoch die Bürgerinnen und Bürger gefragt", erläutert Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens (Grüne).

In einem Beteiligungsprozess werden derzeit die zukünftigen Besucher einbezogen, noch bevor konkrete Entwürfe entstehen. Gemeinsam mit dem Berliner Planungsbüro "Die Baupiloten" veranstaltet das Amt für Soziokultur der Stadt deshalb mehrere Aktionen, bei denen die Bürger mitreden, mitplanen und mitbauen können. Die Auftaktveranstaltung findet am Donnerstag, 4. April, von 18 bis 20 Uhr in der Aula der Heinrich-Kirchner-Schule, Dompropststraße 6-8, statt. Bei der Veranstaltung haben alle Interessierten die Gelegenheit, sich zu informieren, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen. Das Bauvorhaben sowie alle am Prozess Beteiligten stellen sich vor. "Die Baupiloten" präsentieren den geplanten Rahmen für den Beteiligungsprozess. Die Jugendkunstschule wird eine Kinderbetreuung anbieten. Unter www.stadtteilhauswest.de wird regelmäßig über die Fortschritte bei den Planungen und dem Bau informiert. red