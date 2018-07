Bürger sind zu Workshop eingeladen

red



Wie gut funktioniert der Einzelhandel in Stadtsteinach ? Gibt es genügend Spiel- und Freizeitflächen? Passt die soziale Infrastruktur ? Was muss passieren, um die Stadt dauerhaft lebenswert für alle Generationen zu halten? Antworten auf diese Fragen soll bis Ende 2018 ein integriertes Stadtentwicklungskonzept (Isek) geben. Herausgearbeitet werden sollen Leitlinien und Strategien für die Entwicklung des Kernorts. Ein erstes konkretes Projekt ist die Neugestaltung des Stadtparks an der Mühle.Grundlage bilden Ausarbeitungen und Konzeptionen zu verschiedenen Fachthemen. Ausgehend von einer Bestandsanalyse und der Untersuchung von Entwicklungstrends werden Schlüsselmaßnahmen für eine erfolgreiche gesamtstädtische Entwicklung formuliert. Beauftragt hierfür ist die Firma DSK in Nürnberg. Die Experten der Gemeindeentwicklung sitzen jedoch vor Ort. Daher soll das Konzept in engem Kontakt mit den Bürgern erstellt werden. So findet ein Workshop statt, in dem intensiv an aktuellen Entwicklungsthemen gearbeitet werden soll. Auch sollen die Inhalte des Stadtspaziergangs am 11. Juni einfließen. Die Planer wollen hören, wo der Schuh drückt, freuen sich aber vor allem über Anregungen und Ideen zur Weiterentwicklung des Ortes. Der Workshop findet am Samstag, 14. Juli, von 10 bis 15 Uhr in der Stadtsteinacher Schule statt.Nach einer ersten Information seitens der Verwaltung und der DSK zur Ist-Situation aus Planersicht sollen die Bürger in Arbeitsgruppen bestimmte Themen vertiefen und sich aktiv einbringen. Für Verpflegung ist gesorgt. Anmeldung telefonisch unter 09225/957822 oder per E-Mail an poststelle@stadtsteinach.de.