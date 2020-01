Kulmbach 10.01.2020

Versammlungen

Bürger sind eingeladen

Die Kulmbacher SPD lädt zu zwei Bürgerversammlungen ein. Am morgigen Dienstag um 19 Uhr im Gasthaus Grampp in Oberdornlach und am Donnerstag um 19 Uhr im Gasthaus Förster in Leuchau. red