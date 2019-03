Bürger sind beim Lärmaktionsplan gefragt

Das bayerische Umweltministerium erarbeitet derzeit eine zentrale Lärmaktionsplanung für ganz Bayern. Dabei werden die Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen und die Bundesautobahnen in Ballungsräumen im Freistaat in den Blick genommen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Alle Bürger und Gemeinden hätten die Möglichkeit, sich über eine Befragung im Internet daran zu beteiligen.

In einem zweistufigen Verfahren wird die Öffentlichkeit an der Erstellung des Lärmaktionsplans beteiligt: Noch bis Donnerstag, 28. März, können Bürger und Gemeinden auf der Internetseite www.umgebungslaerm.bayern.de zielgerichtete Fragen zur Bestandsaufnahme beantworten. Die Antworten werden anschließend ausgewertet und analysiert.

Die Ergebnisse und der Entwurf des Lärmaktionsplans können in einer zweiten Stufe der Öffentlichkeitsbeteiligung eingesehen und bewertet werden. Diese Rückmeldungen fließen in die Lärmaktionsplanung mit ein.

Die Kommunen können zusätzlich eigene detaillierte Pläne erstellen und konkrete Maßnahmen zur Lärmreduktion vor Ort ergreifen. Mit der Lärmaktionsplanung wird eine EU-Richtlinie zur Bewertung und Bekämpfung von sogenanntem Umgebungslärm umgesetzt. sek