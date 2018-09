Bürger reden über Mobilität

Zu dem Thema "Mobilität im Landkreis Haßberge" sind laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt die Bürger zu den Regionalkonferenzen in Ebern und Eltmann eingeladen. Zum Jahresende wird für den Landkreis Haßberge ein Mobilitätskonzept vorliegen.

Das Konzept, dessen Erstellung durch die europäische Leader-Förderung ermöglicht wurde, soll Schwachstellen im Mobilitätsangebot des Landkreises aufdecken und Lösungsansätze zur Behebung der Defizite aufzeigen.

Möglichkeiten zum Car-Sharing?

Themenschwerpunkte im Konzept sind hierbei unter anderem die Vernetzung bereits bestehender öffentlicher Verkehrsangebote sowie die Schließung von Lücken durch flexible und nutzerorientierte Bedienungsformen, Pendlermobilität und Freizeitverkehre, Elektromobilität, Car-Sharing-Angebote, Mobilitätsstationen sowie Informationssysteme im öffentlichen Personenverkehr.

Beauftragt mit der Konzepterstellung wurde das IGES-Institut aus Berlin, das in einer ersten Phase Experten und Akteure aus den Kommunen und Unternehmen befragt und eingebunden hat. Erste Erkenntnisse der bisherigen Untersuchungen werden nun in zwei öffentlichen Veranstaltungen Interessierten vorgestellt.

Eine Regionalkonferenz findet am Dienstag, 25. September, um 17 Uhr im nördlichen Landkreis, im Bürgersaal der Frauengrundhalle Ebern statt und eine weitere Regionalkonferenz am Mittwoch, 26. September, um 17 Uhr im südlichen Landkreis, im Klenzesaal der Stadthalle Eltmann. Die Veranstaltungen dauern jeweils rund zwei Stunden.

Vorgesehen ist nach Begrüßung und Einführung in die Thematik die Vorstellung erster Vorschläge für Leitprojekte. Mitwirken können die Anwesenden in einem Werkstattbereich mit insgesamt drei Stationen. Hier können Bürger ihre Wünsche, Anregungen und Kritikpunkte hinsichtlich der eigenen Mobilitätssituation einbringen. Hierzu ergeht Einladung, wie das Referat Kreisentwicklung am Landratsamt in Haßfurt mitteilt.

Eine Anmeldung zu den jeweiligen Veranstaltungen ist erwünscht unter kreisentwicklung@hassberge.de oder unter Telefonnummer 09521/27650.