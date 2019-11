Bürger kommen zu Wort

Es finden folgende Bürgerversammlungen statt: für Neuengrün am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr im Jugendheim Neuengrün; für Wolfersgrün am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr im "Alten Schulhaus" Wolfersgrün und für Wallenfels am Donnerstag, 5. Dezember, um 19 Uhr im Kulturzentrum. Anträge zur Tagesordnung können bis jeweils zwei Tage vor dem Termin schriftlich in der Stadtverwaltung eingereicht werden. red