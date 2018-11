Bürger kommen zu Wort

Die Stadt Bad Kissingen lädt am Donnerstag, 22. November, zur Bürgerversammlung für Poppenroth ein. Beginn ist um 19 Uhr im Gasthaus "Zur Traube". Fragen zur Bürgerversammlung können im Vorfeld gerne per E-Mail unter buergerversammlung@stadt.badkissingen.de an die Stadtverwaltung geschickt werden. sek