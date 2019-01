Bürger können vor der Sitzung Fragen stellen

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Montag, 4. Februar, um 19.30 Uhr im Rathaus Stockheim, großer Sitzungssaal, statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben Bürger Gelegenheit, sich mit Fragen an den Gemeinderat zu wenden. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Aufstellung des Bebauungsplanes "Westlich der Sportplatzstraße", die erste Änderung des Bebauungsplanes Lochbach sowie die Sanierung der Industriestraße in Stockheim. red