Bürger können bei Exkursion Äpfel und Birnen bestimmen

Zum achten Mal veranstalten der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge und der Bund Naturschutz in Ebern am Freitag, 4. Oktober, einen Obstsortenbestimmungskurs in Form einer Exkursion.

Als Exkursionsort wurde in diesem Jahr Lendershausen ausgewählt. Die dortigen Apfel- und Birnbäume entlang der Nassach besitzen einen reichen Fruchtbehang. Treffpunkt für alle Obstfreunde ist um 14 Uhr an der "Alten Schule" in Lendershausen (Stadt Hofheim).

Experte bestimmt Obstsorten

Wer Interesse hat, einen Einblick in die Sortenvielfalt von Äpfeln und Birnen zu erhalten und gleichzeitig mehr über die Erkennungsmerkmale von Apfel- und Birnensorten erfahren möchte, ist hier genau richtig, teilte der Kreisverband für Gartenbau weiter mit. Aber keine Angst! Hierzu bedarf es keinerlei Vorkenntnisse, da der bekannte Obstsortenkenner Wolfgang Subal aus Heidenheim für die Bestimmung als Exkursionsbegleiter gewonnen werden konnte.

Von 14 bis etwa 16.30 Uhr wird bei einer kleinen Rundwanderung vor allem praktisches Wissen vermittelt. Ein Unkostenbeitrag von fünf Euro wird erhoben. Im Anschluss bietet der Obst- und Gartenbauverein Kaffee und Kuchen. Dabei können mitgebrachte Obstsorten von eigenen Streuobstbäumen vom Fachmann bestimmt werden.

Interessenten können sich beim Kreisverband für Gartenbau und Landespflege in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/942618 oder beim Bund Naturschutz in Ebern unter der Telefonnummer 09531/9443566 melden.

Außerdem wird auf die laufende Streuobstbörse hingewiesen, bei der sich Anbieter und Suchende nach frischen regionalen Obst bei den angegebenen Stellen melden sollen. Besonders Anbieter, die ihre Bäume nicht ernten können oder wollen, werden noch gesucht.

Apfelfest in Ebern

Am Sonntag, 13. Oktober, findet zum Oktobermarkt in Ebern das 26. Apfelfest statt. Neben leckeren Apfelkuchen und Kaffee wird im Rathaus frisch gepresster Apfelsaft angeboten. Beim kleinen Regionalmarkt rund um den Marktbrunnen in Ebern ist wie jedes Jahr die große Obstsortenausstellung aufgebaut. Der Pomologe Frank Schellhorn bestimmt mitgebrachte Obstsorten. Mit vielfältigen Speisen und regionalen Produkten rund um das Streuobst wird das Angebot vervollständigt. red