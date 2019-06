Bürger können ab Montag Rückzahlungen beantragen

Der Kulmbacher Landtagsabgeordnete Rainer Ludwig (Freie Wähler) freut sich darüber, dass ab 1. Juli "die von den Freien Wählern durchgesetzte Härtefallkommission für Strabs-Opfer" (Straßenausbaubeitragssatzung, Anm. d. Red.) ihre Arbeit aufnimmt. Ab dann können Bürgerinnen und Bürger, die in den Jahren 2014 bis 2017 Straßenausbaubeiträge bezahlt und dadurch eine Härte erfahren haben, einen Antrag auf Erstattung stellen.

"50 Millionen Euro Rückerstattung für besonders hart betroffene Bürgerinnen und Bürger - das soll uns erst mal jemand nachmachen", sagt Ludwig stolz. Zwar seien die Straßenausbaubeiträge auf Druck der Freien Wähler bereits 2018 abgeschafft worden, dennoch habe die "Strabs" in den vergangenen Jahren viele Menschen in Bayern hart getroffen. "Oft mussten Grundstückseigentümer existenzbedrohend tief in ihre Tasche greifen, um für Straßensanierungen aufzukommen. Jetzt aber können sie endlich für einen Teil ihrer Kosten entschädigt werden. Von dem Härtefallfonds können auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis Kulmbach/Bayreuth/Wunsiedel profitieren", so Ludwig.

Das ist der Link

Entschädigungszahlungen für geleistete Straßenausbaubeiträge können ab Montag, 1. Juli, unter nachfolgendem Internetlink beantragt werden: https://www.stmi.bayern.de/kub/komfinanzen/abgabenrecht/haertefall/index.php. red