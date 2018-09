Bürger hat das Wort

Die Bürgerversammlung des Marktes Wirsberg findet am Donnerstag, 27. September, um 19 Uhr in der Gastwirtschaft "Zur Göringsbruck", Insel 1, statt. Nach einem Bericht zur Gemeindeentwicklung durch Bürgermeister Hermann Anselstetter haben die Bürger das Wort. Allgemein interessierende Fragen für die Bürgerversammlung können bis Montag, 24. September, im Rathaus eingereicht werden. In der Bürgerversammlung werden nur gemeindliche, allgemein interessierende Angelegenheiten behandelt. red