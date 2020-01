Bürger haben das Wort

Der Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters Egon Klöffel und die Erläuterung der geplanten Maßnahmen für 2020 stehen im Mittelpunkt der Bürgerversammlungen in der Gemeinde Thundorf.

Auftakt ist am Montag, 10. Februar, im Musikerheim in Theinfeld. In Thundorf ist die Bürgerversammlung am Mittwoch, 12. Februar, im Sportheim und in Rothhausen schließlich am Donnerstag, 13. Februar, im Sportheim. Die Versammlungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. sek