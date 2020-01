Bürger haben das Wort

Der Markt Wonsees lädt die Bevölkerung zur Bürgerversammlung am Mittwoch, 22. Januar, um 19.30 Uhr ins Gasthaus Ganzleben in Wonsees ein. Vorgestellt werden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Leerstandsbehebung in der Thurnauer Straße und der Sachstandsbericht der geplanten Maßnahmen durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Sanspareiler Gruppe. Weiter stehen Aussprache, Diskussion, Wünsche und Anträge auf der Agenda. red