Bürger haben das Wort

Im Oktober finden in der Marktgemeinde Burkardroth die Bürgerversammlungen statt. Beginn ist in Gefäll am Dienstag, 15. Oktober, im Feuerwehrhaus, und nicht wie zunächst versehentlich gemeldet, am Donnerstag. In Frauenroth kommen die Bürger am Donnerstag, 24. Oktober, im Gasthaus Wehner zu Wort. Für Burkardroth, Wollbach und Zahlbach findet die Bürgerversammlung am Dienstag, 29. Oktober, im Pfarrheim in Burkardroth statt. Am Donnerstag, 31. Oktober, können sich die Bürger in Waldfenster im Pfarrgemeindezentrum informieren. Die Versammlungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. sek