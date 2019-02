Bürger haben das Wort

Zur diesjährigen Bürgerversammlung wird am Donnerstag, 21. Februar, um 19.30 Uhr in den Gasthof Schicker eingeladen. Neben dem Bericht der Ersten Bürgermeisterin geht es um Aussprache, Wünsche und Anregungen. Es wird darauf hingewiesen, dass in der Bürgerversammlung nur gemeindliche Angelegenheiten erläutert werden können. Bei der Bürgerversammlung können grundsätzlich nur Gemeindebürger das Wort erhalten. red