Bürger haben das Wort

Über die einfache Dorferneuerung in Reitsch wird am Montag, 10. September, bei der Sitzung des Gemeinderates gesprochen. Außerdem geht es noch um den Zuschussantrag des TSV Neukenroth füer die Baumaßnahmen an der Zufahrt zum Sportheim, verschiedene Stellungnahmen zu Bauanträgen sowie Anfragen und Bekanntgaben. Beginn ist um 19.30 Uhr im großen Sitzungssaal. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben die Bürger Gelegenheit, sich mit Fragen an den Gemeinderat zu wenden. red