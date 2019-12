Bürger gestalten mit

Bürger können auf dem Bamberger Weihnachtsmarkt nicht nur staunen und konsumieren, sondern auch mitbestimmen. Das Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit lädt ein, am Dienstag, 17. Dezember, 15 bis 20 Uhr, an der Gestaltung der Stadt mitzuwirken.

In der Weihnachtshütte des Freiwilligenzentrums Carithek gegenüber vom Gabelmann können Interessierte zum einen über künftige Bepflanzung abstimmen. An zentraler Stelle auf dem Hauptfriedhof, am Hauptweg zwischen Friedhofsverwaltung und Aussegnungshalle, soll im Frühjahr 2020 ein Baum gepflanzt werden. Die Bürger entscheiden mit ihrer Stimme, ob der Weiße Maulbeerbaum, die Blumenesche oder die Berg- bzw. Scharlachkirsche eingesetzt wird.

Zum anderen will das Bürgerbeteiligungs-Team wissen, wie die Bürger ihren Stadtteil definieren. Wo fängt Ihr Viertel an und wo hört es auf? Die Ergebnisse der Befragung nutzt die Sozialplanung der Stadt Bamberg, um eine Grundlage für städtische Planungsprozesse zu erarbeiten. red