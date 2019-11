Bürger geben Impulse für das Isek-Verfahren

Im Moment läuft das von der SPD initiierte Isek-Verfahren, bei dem die Baiersdorfer Bürger die Möglichkeit haben, Zukunftsideen für die Stadt zu entwickeln. Bei einer Bürgerdiskussion will die SPD Baiersdorf zusammen mit den Bürgern vor dem nächsten Bürger-Workshop am 21. November darüber diskutieren. Die Bürgerdiskussion findet statt am Mittwoch, 6. November, ab 19 Uhr in der Kulturscheune Baiersdorf, Am Friedhof 2. Den Abend moderiert Mathias Starick. red