Der Bündnisfeierabend im Schönstatt-Zentrum Marienberg am morgigen Freitag, 18. Oktober, beginnt um 18 Uhr mit Anbetung und Beichtgelegenheit, einem Rosenkranzgebet um 18.30 Uhr und einer heiligen Messe um 19 Uhr. Die Gottesdienste enden mit der Erneuerung des Liebesbündnisses im "Heiligtum der Verbundenheit". Der Abend schließt mit einem geselligen Beisammensein mit Imbiss ab. Vor 105 Jahren gründete Pater Josef Kentenich am 18. Oktober 1914 die Schönstattbewegung. Deshalb wird weltweit jeden Monat am 18. der Gründungstag dieser geistlichen Gemeinschaft gefeiert. So auch auf dem Marienberg, dem Schönstattzentrum im Erzbistum Bamberg bei Dörrnwasserlos. red