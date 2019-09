Bündnisfeierabend der Schönstattbewegung

"Bring Farbe in dein Leben", so lautet das Thema zum Gottesdienst, der am heutigen Mittwoch, 18. September, um 19 Uhr im Schönstatt-Zentrum Marienberg stattfindet. Jeder ist eingeladen, nachzuspüren: "Welche Farbkleckse bereichern mein Leben?". Am 18. jeden Monats feiert die Schönstattbewegung den Gründungstag ihrer geistlichen Gemeinschaft durch Pater Josef Kentenich und pflegt dabei die Verbundenheit untereinander.

Der Bündnisfeierabend beginnt bereits um 18 Uhr mit meditativen Texten und Gesätzen vom Rosenkranz zur Einstimmung. Der Abend schließt mit einem geselligen Beisammensein mit Imbiss. red