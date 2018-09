Bündnis "Hotel und Gewerbe" informiert

Das Bündnis "Hotel und Gewerbe" lädt die Bevölkerung zu Informations- und Diskussionsrunden zum Bürgerentscheid "Heimat Baiersdorf bewahren - Betonflut stoppen" gegen die Errichtung eines Autohofes an der A 73 ein. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Termine sind am Dienstag, 18. September, im Kulturzentrum Jahnhalle in Baiersdorf, am Mittwoch, 19. September, im Schützenhaus in Igelsdorf und am Donnerstag, 20. September, im Feuerwehrhaus in Hagenau. red